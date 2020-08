NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat sich die Wall Street am Mittwoch präsentiert. Die Anleger nutzten die am Vortag gesunkenen Kurse, denn am Dienstag war eine siebentägige Gewinnserie an ihr Ende gekommen. Die jüngste Schwäche der Technologiewerte scheint vorerst schon wieder vorbei zu sein, denn die technologielastigen Nasdaq-Indizes rückten überdurchschnittlich vor.

Der Dow-Jones-Index stieg um 1,1 Prozent auf 27.977 Punkte. Der S&P-500 gewann 1,4 Prozent auf 3.380 und blieb damit nur 6 Punkte unter seinem Schlussrekord vom Februar. Der technologielastige Nasdaq-Composite kletterte um 2,1 Prozent nach oben. An der Nyse wurden 1.875 (Dienstag: 1.603) Kursgewinner und 1.115 (1.392) -verlierer gesehen. Unverändert schlossen 63 (67) Titel.

Neue Treiber gab es nicht. Nach wie vor half die Hoffnung auf ein allmähliches Ende der Lockdowns, auf einen Impfstoff und auf die Hilfe der Staaten und Notenbanken. Das sehnsüchtig erwartete neue Konjunkturpaket, das Republikaner und Demokraten aushandeln, blieb indes weiter aus. Der Markt rechnet weiterhin fest mit einer Einigung.

"Sollte es keine Einigung geben, dann ist mit einer raschen Korrektur der Märkte zu rechnen", sagte Analyst Nicholas Brooks von Intermediate Capital Group. Stützend wirkt sich zudem eine erneut niedrigere Zahl an Neuinfektionen in den USA aus.

Goldpreis gibt Tagesgewinne wieder ab

Mit Gewinnen haben sich die Ölpreise gezeigt. Wie die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) zeigten auch die offiziellen Daten einen deutlichen Rückgang. Die pessimistischen Aussagen der Opec belasteten dagegen nicht. Die Coronavirus-Pandemie dürfte noch schlimmere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und ihren Ölbedarf haben als bisher erwartet, hieß es im Monatsbericht. Für das Jahr 2020 wird mit einem Nachfragerückgang um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,5 Prozent auf 42,67 Dollar und damit auf ein Fünfmonatshoch, Brent gewann 1,9 Prozent auf 45,33 Dollar.

Der Goldpreis erholte sich nur vorübergehend von den kräftigen Vortagesabgaben und rutschte im späten Geschäft wieder leicht ins Minus. Teilnehmer sehen Gold nach der Rally als anfällig für Gewinnmitnahmen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 1.911 Dollar.

Der Dollar konnte zwischenzeitliche leichte Gewinne nicht verteidigen. Für den Dollar-Index ging es um 0,3 Prozent nach unten. Mit den US-Inflationsdaten verstärkten sich die Abgaben im Dollar leicht, der Euro stieg zwischenzeitlich bis auf 1,18 Dollar. Die Blicke seien aber vor allem auf die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein Konjunkturprogramm gerichtet, hieß es.

Die US-Anleihen blieben weiter nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Titel erhöhte sich um 2,5 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

Tesla mit geplantem Aktiensplit gesucht

Bei den Einzelwerten stieg die Tesla-Aktie um 13 Prozent. Der US-Elektroautobauer will seine Aktie handelbarer und für Kleinanleger besser zugänglich machen. Der Konzern kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 an. Die Maßnahme soll am 31. August wirksam werden.

Die Titel von Moderna gewannen 0,8 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte einen Deal mit der US-Regierung verkündet. Die Gesellschaft wird 100 Millionen Impfdosen ihres noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoffes gegen Covod-19 veräußern und dafür über 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Zudem wurde die Option zur Lieferung weiterer Dosen im Umfang von 400 Millionen vereinbart. Zuletzt hatten Studien mit dem Wirkstoffkandidaten Erfolge gezeigt.

Apple steigerten sich um 3,3 Prozent und führten den Dow an. Die Aktie profitierte von starken Zahlen des Zulieferers Foxconn, die einen Frühindikator für Apple liefern.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.976,55 1,05 289,64 -1,97 S&P-500 3.380,34 1,40 46,65 4,63 Nasdaq-Comp. 11.012,24 2,13 229,42 22,73 Nasdaq-100 11.157,72 2,59 281,64 27,76 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 2,4 0,15 -102,9 5 Jahre 0,29 1,6 0,28 -163,3 7 Jahre 0,50 2,2 0,47 -175,3 10 Jahre 0,67 2,5 0,64 -177,7 30 Jahre 1,36 2,9 1,33 -170,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Uhr Mo, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1787 +0,37% 1,1751 1,1769 +5,1% EUR/JPY 125,99 +0,72% 124,72 124,44 +3,4% EUR/CHF 1,0754 -0,13% 1,0754 1,0765 -0,9% EUR/GBP 0,9050 +0,60% 0,8981 0,8992 +6,9% USD/JPY 106,90 +0,36% 106,13 105,74 -1,7% GBP/USD 1,3024 -0,22% 1,3085 1,3088 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9345 -0,11% 6,9466 6,9609 -0,5% Bitcoin BTC/USD 11.586,01 +2,55% 11.843,37 11.937,85 +60,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,57 41,61 +2,3% 0,96 -26,3% Brent/ICE 45,33 44,50 +1,9% 0,83 -27,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,71 1.912,40 -0,1% -1,69 +25,9% Silber (Spot) 25,22 24,83 +1,6% +0,40 +41,3% Platin (Spot) 931,05 933,50 -0,3% -2,45 -3,5% Kupfer-Future 2,89 2,87 +0,7% +0,02 +2,6% ===

