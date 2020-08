Ende Juli setzte der Bitcoin zum Sprint an, um die Marke von 12.000 US-Dollar das erste Mal seit dem letzten Sommer wieder zu überspringen - doch dies gelang nicht, der Kurs drehte vorher ab und ist seither in einer Seitwärtsbewegung gefangen.? Bitcoin konsolidiert oberhalb der 11.000-Dollar-Marke ? Analyst rechnet mit Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ? Altcoins währenddessen gefragtKurz bevor der vergangenen Monat endete, legte der Bitcoin deutlich zu - in einem Tageshoch am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...