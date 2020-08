HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Belarus/Hongkong/Libanon:



"Die Nachrichten passen auf den ersten Blick in das Bild einer Welt, in der die Autoritären und Korrupten scheinbar mächtiger geworden sind und die Hoffnung schwindet. Aber Brutalität und Gier sind auch in diesen Tagen nur die eine, die finstere Seite der Geschichte. Auf der anderen Seite stehen die Menschen, die allen Grund hätten zu verzweifeln und dennoch nicht aufgeben. Die, ganz im Gegenteil, auf die Straße gehen, in Minsk, in Beirut, in Hongkong, weil sie sich nicht mehr kleinhalten, einschüchtern und unterdrücken lassen wollen. Die wissen, was sie riskieren - und dennoch ihren Mut und ihre Wut zusammennehmen, um jetzt erst recht zu kämpfen. Für ein Dach über dem Kopf, für freie Wahlen, gegen den Missbrauch der Macht."/yyzz/DP/fba

