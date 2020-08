Köln (ots) -Hip-Hop-Star MoTrip spricht im 1LIVE-Interview darüber, wie er dieZeit während des Lockdowns verbracht hat, warum er momentan keineParty-Musik machen kann und wie sehr ihn die Bilder von der Explosionin seiner Heimatstadt Beirut belasten.1LIVE Moderator Michael Imhof: Was hast du jetzt in der ganzenCorona-Zeit gemacht. Wie hast du die Zeit verbracht?MoTrip: Viel mit der Familie, ganz viel mit der Familie. Das, was einFamilienvater dann so macht in so einer Zeit. Und ich habe natürlichauch an Musik gebastelt, kein Witz. Aber die Inspiration warirgendwie auf einmal eine völlig andere. Die Songs, die entstandensind, waren dumpf und düster und irgendwie isoliert."Das ganze Album soll einfach nicht so klingen wie Emotionen aus demLockdown."Das ganze Album soll einfach nicht so klingen wie Emotionen aus demLockdown. Deswegen bin ich jetzt in Freiheit wieder am Musizieren undwir basteln auch nach wie vor. Es ist auch was geblüht in der Zeit.Wir haben Fahrradfahren geübt vor der Garage. Die ganzen Klassiker,das 360-Grad-Paket von einem rappenden Vater.1LIVE Moderator Michael Imhof: Aber du sagst ja selbst, in dieserZeit der Isolation: Das spiegelt sich sofort in deiner Musik wider.Du hast düstere Songs gemacht. Bist du jetzt aus dieser Phase wiederraus, wird es jetzt wieder fröhlicher?MoTrip: "Ich möchte das Gespräch nicht runterziehen, aber ich binalles andere als fröhlich tatsächlich. Ich bin froh, dass es mirleichtfällt zu lachen. Und ich werde schönerweise vom Lebengezwungen, das Positive zu sehen. Wenn ich besagte Familie anseheoder mein Sohn vom Kindergarten kommt und etwas Positives erzählt,dann ziehe ich jetzt keine Miene."Ehrlicherweise bin ich emotional total angekratzt!"Aber ehrlicherweise bin ich emotional total angekratzt! Unabhängigdavon, dass die Welt im übertragenen Sinne oder teilweise auch realbrennt, ist jetzt in meiner Heimatstadt, in der ich geboren wurde, inBeirut, ja auch ein Vorfall gewesen, der uns sehr, sehr berührt undschockiert hat. Und ehrlicherweise bin ich momentan alles andere alseinfach nur positiv geladen bzw. fröhlich. Wenn ich jetzt ein Albumrausbringen würde - nur die Emotionen, die gerade in mir schlummern -das wäre nicht so ein fröhliches Party-Album, ehrlich gesagt.Olli Briesch, 1LIVE Moderator: Das heißt, du verfolgst natürlich,denke ich mal, stündlich, was so passiert in Beirut?MoTrip: Ja, selbstverständlich. Zur Wahrheit zählt, dass ich michhinterfragt habe, auch als ich gemerkt habe, wie sehr er mich dasbeschäftigt. Weil ich mich eigentlich - besonders wahrscheinlich,weil ich in Deutschland aufgewachsen bin - bei aller Bescheidenheitfür sehr weltoffen gehalten habe und auch halte. Und ob jetzt etwasin Schweden oder im Libanon passiert - ich habe nicht gedacht, dassmich das so unterschiedlich trifft. Aber das fühlt sich schon so an,als ob das Nest, in dem man das Fliegen gelernt hat, verbrennt und eshat doch einen direkteren Draht zu uns. Also diese Schockwelle vondieser Explosion, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, kam auchbis hier an."Ich habe mit meinem Bruder am Abend am Telefon gehangen unter Tränenüber unsere Heimat gesprochen."Ich habe mit meinem Bruder am Abend am Telefon gehangen unter Tränenüber unsere Heimat gesprochen. Ich habe mich vielleicht auch zu vieldamit beschäftigt. Ich habe da Sachen gesehen, die tatsächlich nichtmehr aus dem Gehirn wollen und ich finde nicht den Punkt, an dem ichdas Ganze irgendwie überwunden habe. Das wundert mich schon fast.Weil, das klingt vielleicht auch bitter, aber irgendwann haben wiruns daran gewöhnt, dass die Welt brennt. Wir haben uns einfach in einklimatisiertes Auto gesetzt und da war es dann kühl. Diesmal findeich dieses Auto nicht, das kühl genug ist, um die Gemüter wieder zuberuhigen.Das Interview wurde vorab aufgezeichnet und wird am 13.08.2020 in derFrühsendung mit Olli Briesch und Michael Imhof ausgestrahlt.Voraussichtliche Sendezeit ist 08:12 Uhr.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de Pressekontakt:Stephanie NoackWDR KommunikationTelefon 0221 220 7122stephanie.noack-brinkmann@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4677966