The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2020
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA AU3FN0028361 BENDIGO+ADEL.BK 2020 FLR BD00 BON AUD N
CA XFRA DE000DZ1J857 DZ BANK IS.A462 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB2FE2 LB.HESS.THR.CARRARA02K/16 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000NLB0QT3 NORDLB 5PH.BD. 53/17 BD00 BON EUR N
CA PRLA XFRA US751212AB74 RALPH LAUREN 2020 BD01 BON USD N
CA ZYAA XFRA US857477AS21 STATE STREET 15/20 BD01 BON USD N
CA XFRA US74432AZD52 PRUDENTIAL FINL 2045 MTN BD02 BON USD N
CA ZYAB XFRA US857477AR48 STATE STREET 15/20 FLR BD02 BON USD N
CA XFRA XS1190529989 LANDW.R.BK15/20DL MTN BD02 BON USD N
CA FRYD XFRA XS1277337678 SWEDBANK 15/20 FLR MTN BD02 BON EUR N
CA LJ2 XFRA GB0006834344 INTU PROPERTIES PLC LS-50 EQ00 EQU EUR N
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2020
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA AU3FN0028361 BENDIGO+ADEL.BK 2020 FLR BD00 BON AUD N
CA XFRA DE000DZ1J857 DZ BANK IS.A462 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HLB2FE2 LB.HESS.THR.CARRARA02K/16 BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000NLB0QT3 NORDLB 5PH.BD. 53/17 BD00 BON EUR N
CA PRLA XFRA US751212AB74 RALPH LAUREN 2020 BD01 BON USD N
CA ZYAA XFRA US857477AS21 STATE STREET 15/20 BD01 BON USD N
CA XFRA US74432AZD52 PRUDENTIAL FINL 2045 MTN BD02 BON USD N
CA ZYAB XFRA US857477AR48 STATE STREET 15/20 FLR BD02 BON USD N
CA XFRA XS1190529989 LANDW.R.BK15/20DL MTN BD02 BON USD N
CA FRYD XFRA XS1277337678 SWEDBANK 15/20 FLR MTN BD02 BON EUR N
CA LJ2 XFRA GB0006834344 INTU PROPERTIES PLC LS-50 EQ00 EQU EUR N
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