The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3FN0028361 BENDIGO+ADEL.BK 2020 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA DE000DZ1J857 DZ BANK IS.A462 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2FE2 LB.HESS.THR.CARRARA02K/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0QT3 NORDLB 5PH.BD. 53/17 BD00 BON EUR NCA PRLA XFRA US751212AB74 RALPH LAUREN 2020 BD01 BON USD NCA ZYAA XFRA US857477AS21 STATE STREET 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US74432AZD52 PRUDENTIAL FINL 2045 MTN BD02 BON USD NCA ZYAB XFRA US857477AR48 STATE STREET 15/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1190529989 LANDW.R.BK15/20DL MTN BD02 BON USD NCA FRYD XFRA XS1277337678 SWEDBANK 15/20 FLR MTN BD02 BON EUR NCA LJ2 XFRA GB0006834344 INTU PROPERTIES PLC LS-50 EQ00 EQU EUR N