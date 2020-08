FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.076 EUR80E XFRA ES0180918015 GRUPO EMPRES. SAN JOSE 0.100 EURIQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.150 EURIQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.193 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.337 EURIQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.155 EURIQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.165 EURBBK XFRA US89832Q1094 TRUIST FINL CORP. DL 5 0.382 EURLYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 0.044 EUR1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.034 EURCBUE XFRA IE00BGPP6473 ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 0.041 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.011 EURAIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.348 EURHC5 XFRA US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 0.314 EUR1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.297 EURH610 XFRA DE000A2AQ952 FRIEDRICH+ WEIK WERTEFO.R 0.060 EUR2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.174 EUR2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.110 EUR1BF XFRA GB00BGXQNP29 PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 0.259 EUR