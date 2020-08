Im Kampf ums Weisse Haus gehen die demokratischen Anwärter Joe Biden und Kamala Harris in die Offensive.Washington - Im Kampf ums Weisse Haus gehen die demokratischen Anwärter Joe Biden und Kamala Harris in die Offensive. Bei ihrem ersten Auftritt als Team warfen sie Amtsinhaber Donald Trump Versagen in der Corona-Krise und allgemeine Führungsschwäche vor. "Jammern ist, was Donald Trump am besten kann", sagte der designierte Präsidentschaftskandidat Biden am Mittwoch (Ortszeit).

