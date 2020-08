Grossen wirtschaftlichen Gewinn braucht sich Putin von seinem Impfcocktail nicht zu versprechen. Das offenbar auf abgeschwächten Adenoviren basierende Verfahren ist nicht neu, also schwerlich umfassend patentierbar.Von Robert Jakob Da reibt sich so mancher die Augen. Wladimir Wladimirowitsch Putin hat schon einen Coronavirus-Impfstoff, und natürlich posaunt er die Neuigkeit gleich persönlich an die Weltöffentlichkeit. Es hagelte Kritik. Von Impfstoffmurks und Menschen als Versuchskarnickel ist die Rede. Nun ist leider die Zulassung eines Medikamentes Ländersache, und darum wird der russische Alleinherrscher...

