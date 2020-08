BESSENBACH (dpa-AFX) - Der zumindest teilweise Produktionsstopp bei Lastwagen-Herstellern während des Corona-Lockdowns hat den Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland im zweiten Quartal schwer getroffen. Der Umsatz fiel im Zeitraum April bis Ende Juni im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 193 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mitteilte. Als bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben davon 2,7 Prozent also rund 5,2 Millionen Euro hängen. Analysten hatten hier im Durchschnitt etwas weniger erwartet.



Den Jahresausblick bestätigte das Management. Demzufolge dürfte der Konzernumsatzes gegenüber den 2019 erzielten knapp 1,3 Milliarden Euro um 20 bis 30 Prozent fallen. Die bereinigte Ebit-Marge soll zwischen 3 Prozent und 5 Prozent liegen. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen hier trotz der Schwäche im zweiten Jahresviertel einen Wert von 5 Prozent./mis/jha/

