FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwaches Werbeumfeld hat der RTL Group im ersten Halbjahr einen massiven Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Die Bertelsmann-Tochter geht aber davon aus, dass sich der Rückgang bei den TV-Werbeerlösen im laufenden dritten Quartal verlangsamt. Eine konkrete Finanzprognose für 2020 traut sich die Senderkette nach wie vor nicht zu, rechnet aber weiterhin mit einem Umsatz und operativen Ergebnis signifikant unter Vorjahr.

Im dritten Quartal dürften die TV-Werbeumsätze nur noch um rund 10 Prozent schrumpfen - unter der Annahme, dass sich die Marktbedingungen weiter normalisieren. Im zweiten Quartal betrug das Minus etwa 40 Prozent.

Das trug dazu bei, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 28 Prozent auf 1,186 Milliarden Euro einbrach. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz um 16,4 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) sackte im Halbjahr auf 258 Millionen von 538 Millionen Euro ab. Als Konzernergebnis blieben 156 Millionen Euro nach 443 Millionen Euro übrig.

Das Streaming-Geschäft erhielt weiterhin regen Zuwachs. Die Zahl der zahlenden Abonnenten der Streaming-Dienste in Deutschland und den Niederlanden lag Ende Juni bei 1,77 Millionen, ein Anstieg von 45,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. RTL hält an dem Ziel fest, die Anzahl der zahlenden Abonnenten bei TV Now und Videoland mittelfristig auf 5 bis 7 Millionen zu steigern, um einen Streamingumsatz von 500 Millionen Euro zu erreichen. Der Breakeven für beide Dienste wird für 2025 erwartet.

August 13, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)

