Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Zum 90. Geburtstag von Mario AdorfSonntag, 6. September 2020, 1.25 UhrZDF-HistoryMario Adorf - eine deutsche FilmlegendeEr brilliert als Schurke ebenso wie als strenger Patriarch: MarioAdorf ist einer der wenigen deutschen Weltstars des Kinos. Gemeinsammit "ZDF-History" blickt er auf sein bewegtes Leben.Adorfs Wurzeln liegen in der Provinz. Als uneheliches Kind einesItalieners wächst er ohne Vater in der Eifel auf. In den Hungerjahrender Nachkriegszeit entdeckt Adorf seine Liebe zur Bühne und bald auchzur Leinwand.Die Rolle des Massenmörders Bruno Lüdke in "Nachts, wenn der Teufelkam" verhilft ihm 1957 zum Durchbruch. 1963 trauern MillionenDeutsche im Kino um Winnetous Schwester Nscho-tschi. Ihren Mörder"Santer" spielt Mario Adorf. Das wird dem wiederholten Film-Bösewichtnoch jahrzehntelang "nachgetragen".Neben den eher leichten Stoffen widmet sich Adorf, der am 8.September 2020 seinen 90. Geburtstag feiert, Ende der 70er-Jahre dem"Neuen Deutschen Film": "Die verlorene Ehre der Katharina Blum","Lola" oder "Die Blechtrommel" sind ohne ihn undenkbar - Sternstundendes bundesdeutschen Kinos. Und er spricht den wohl berühmtesten Satzunserer Fernsehgeschichte: "Ich scheiß Dich sowas von zu mit meinemGeld, dass Du keine ruhige Minute mehr hast." Adorf in der Rolle desKlebstofffabrikanten Haffenloher in "Kir Royal" - vielleicht seineberühmteste Rolle.Dem Filmautor Uli Weidenbach ist es gelungen, Adorfs Tochter Stellafür ein seltenes Interview zu gewinnen. Sie und andere Weggefährten,wie der oscarprämierte Regisseur Volker Schlöndorff, der FilmemacherMichael Verhoeven oder die Schauspielerkollegin Senta Berger, bringenden Zuschauern den Menschen Mario Adorf näher: ein Filmstar zwischenZuspruch und Selbstzweifeln, zwischen seiner deutschen Heimat und denKulissen des Weltkinos. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4678013