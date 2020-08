Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag nach drei Gewinntagen in Folge ein zurückhaltender Start in den Handel ab. In den letzten Tagen hatten Investoren zunächst eine gross angelegte Sektor-Rotation ausgelöst und vor allem bei den bisherigen Schlusslichtern zugegriffen. Speziell an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...