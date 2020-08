Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Luxembourg (pta006/13.08.2020/08:32) - Wesentliche Punkte * Aufstockung an der Hylea Foods AG auf 80% * Verkauf von allen Anteilen an der Dreimal-F-GmbH * Marke "HYLEA" soll als BIO-Marke weiter etabliert werden Die Hylea Group S.A., ein weltweit tätiger Produzent und Exporteur von Bio-Paranüssen, gibt die Aufstockung der Anteile an der Hylea Foods AG auf 80 Prozent sowie den Verkauf sämtlicher Anteile an der Dreimal-F-GmbH bekannt. Die Neuordnung in der Hylea Gruppe war die logische Konsequenz aus der einvernehmlichen Trennung von Mario Ebel, der als ehemaliger Geschäftsführer und Gesellschafter der Hylea Foods AG aus persönlichen Gründen bereits im Februar 2020 zurückgetreten ist. Sowohl die Aufstockung der Anteile um 29 Prozent an der Hylea Foods AG, als auch der Verkauf von 51 Prozent der Anteile an der Dreimal-F-GmbH wurden mit Mario Eberl als Vertragspartner umgesetzt. Damit hält die Hylea Group S.A. jetzt 80 Prozent an der Hylea Foods AG. Die anderen 20 Prozent an der Hylea Foods AG werden weiterhin von der Böhmer-Gruppe gehalten. Zu weiteren Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit der Transaktion fokussieren wir uns konsequent auf unser Kerngeschäft Paranüsse und Paranussprodukte, wo wir auf eine erfolgreiche 100jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Für die Zukunft streben wir verstärkt das Ziel an, HYLEA als nachhaltige Marke im Biosegment von Paranüssen und Paranussprodukten weiter zu etablieren und zu entwickeln", so Aime Hecker, Vorstand der Hylea Group S.A. Der Vorstand Über die Hylea Group: Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt. (Ende) Aussender: HYLEA GROUP S.A. Adresse: 5, Rue de Bonnevoie, 1260 Luxembourg Land: Luxemburg Ansprechpartner: Oliver Schneider, IR Tel.: +49 151 18425505 E-Mail: o.schneider@hylea.com Website: www.hylea.com ISIN(s): DE000A19S801 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597300320404 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 13, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)





