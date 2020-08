FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anleger haben die Papiere von Nordex nach Zahlenvorlage am Donnerstag abgestraft. Das Minus belief sich kurz nach dem Xetra-Start auf acht Prozent.



Das erste Habjahr sei schwach gewesen, schrieb Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs in einer ersten Einschätzung. Dazu komme eine steigende Verschuldung und die weitere Entwicklung in diesem Jahr sei nur schwer vorherzusehen. Er bemängelte, dass der Windkraftkonzern im Gegensatz zur Konkurrenz keine Prognose gegeben habe.



Nordex war wegen der Corona-Krise in den ersten sechs Monaten des Jahres noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im August hatten die Aktien sich bislang recht gut entwickelt, erst vor zwei Tagen hatten sie den höchsten Kurs erreicht seit dem Corona-Crash. Das aktuelle Minus wirft sie wieder zurück auf das Niveau vom Monatsanfang./ajx/jha/

