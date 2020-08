Der EUR/JPY hat sich gut entwickelt und er befindet sich auf dem Weg zur 2014-2020 Widerstandslinie von 127,68. In dieser Woche könnte das Paar zum fünften Mal in Folge Kursgewinne verbuchen und das letzte Mal in Folge geschah dies im Dezember 2016. Auf der anderen Seite dürfte der Aufwärtstrend bei 123,33 die Abwärtsbewegung begrenzen, so die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...