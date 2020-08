Corona ist immer noch ein Faktor, der mal auf die Tagesstimmung drücken oder andererseits für Entlastung sorgen kann. Doch unabhängig, was man vom russischen Vorstoß in puncto Impfstoff halten mag: So wie derzeit geforscht und getüftelt wird, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein Impfstoff gefunden wird, der auch in der Breite einsetzbar ist und hinreichend Vertrauen erhält. Während viele Aktien sich von ihren Corona-Tiefs bereits deutlich erholen konnten, bietet sich bei ausgewählten Branchen immer noch erhebliches XXL-Potenzial.





In "Die Woche" - dem wöchentlichen Themen-Check mit Hans A. Bernecker im Rahmen von BerneckerTV (Sendung vom 12.08.2020), wurde auf XXL-Chancen in der Corona-Erholung geschaut, beispielsweise auf Norwegian Cruise Line Holdings. Wie sollte man mit solchen Aktien und der hohen Schwankungsanfälligkeit umgehen? Ist es sogar sinnvoll, auf XXL-Chancen auch noch einen Hebeleffekt via Derivate anzusetzen und daraus ein XXXL-Potenzial zu machen? Viel Spaß beim Reinschauen.





Wenn Sie diesen Hinweise auf der Website www.bernecker.info sehen klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Ansonsten geht es hier entlang:









Oder via Copy/Paste: https://youtu.be/6OFarhqzdrc

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de