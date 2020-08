Apple könnte sein traditionsgemäß im September stattfindendes iPhone-Event in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie um einen Monat nach hinten verschieben. Dass das iPhone 12 später auf den Markt kommt, hatte der Konzern bereits angekündigt. Corona verändert alles - offenbar auch Apples September-Event auf dem der Hersteller seit 2012, also seit acht Jahren, seine jeweils neue iPhone-Generation präsentiert. Der Leaker und Techjournalist John Prosser will in Erfahrung gebracht haben, dass es in diesem Jahr anders sein wird: Das iPhone 12 soll erst im Oktober vorgestellt werden, die Apple Watch und ein neues iPad sollen den ...

