Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal wegen der Übernahme des kleineren Wettbewerbers Sprint in den USA deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet. Nach der erfolgreichen Fusion erwartet die Telekom in den ersten drei Jahren hohe Integrationskosten. Zudem stehen dem Konzern durch den Aufbau der 5G-Netze in Deutschland hohe Investitionskosten bevor. Unter dem Strich sank der Nettogewinn um 20,1 Prozent ...

