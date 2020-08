Nachdem am Morgen ein Tageshoch bei 1,1838 US-Dollar erreicht worden war, wird die Gemeinschaftswährung Euro am Vormittag etwas tiefer bei 1,1825 Dollar gehandelt. Damit steht der Kurs etwa einen halben Cent höher als am Vorabend.Gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro derweil in einer engeren Bandbreite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...