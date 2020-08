Die Tech-Werte haben am Mittwoch die Rallye an der Wall Street vorangetrieben und den S&P 500 in die Nähe seines Rekordhochs gebracht, das zuletzt im Februar erreicht wurde. Die US-Inflationsrate stieg im Juli unerwartet auf 1% im Jahresvergleich (Erwartung: 0,8% / Vorwert: 0,6%), während die Kerninflation gegenüber dem Vormonat um 0,6% zulegte, der stärkste Anstieg seit Januar 1991. ...

