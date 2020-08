Der Mega-Konzern mit dem Apfel im Logo wird in rund anderthalb Wochen einen Aktiensplit durchführen, der E-Mobilitätspionier kurz darauf ebenfalls. Welche Implikationen das für die Apple- und die Tesla-Notierung haben könnte, erklärt Investing.com-Analyst Robert Zach. New York, 13. August 2020 - Wenn am 24. August der Tech-Riese Apple einen Aktiensplit durchführen wird, hat das schon fast etwas Historisches. Denn seit Gründung des Unternehmens vor rund 40 Jahren hat es das bislang erst viermal getan, ...

