FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2600 (2680) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 980 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 590 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHN LAING TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 365 (395) PENCE - BARCLAYS RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 47 (45) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 75 (103) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SOFTCAT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1250 (1100) PENCE - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2735 (2566) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5700 (4400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVAST PRICE TARGET TO 640 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LSE PRICE TARGET TO 9030 (8500) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES AVAST PRICE TARGET TO 640 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1455 (1616) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AVAST PRICE TARGET TO 685 (648) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2900 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 541 (1087) PENCE - 'REDUCE' - KEPLER CHEUVREUX RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 40 (25) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 300 (390) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASOS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 5000 (2450) PENCE - LIBERUM RAISES ASOS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 5000 (2450) PENCE - LIBERUM RAISES TOPPS TILES PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6500 (5000) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5000 (4100) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5122 (4309) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 305 (285) PENCE - 'NEUTRAL'



