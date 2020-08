Die Aussage, dass sich der EUR/USD erholen sollte, stehen im Widerspruch zu jeglichen Wachstumsdaten, twitterte Robin Brooks, Chefvolkswirt am Institute of International Finance (IIF) am Mittwoch. Die US-Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 9,5%, während die deutsche Wirtschaft um 11,5% schrumpfte. Frankreich und Spanien ...

