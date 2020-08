Köln (ots) - Viel Spaß beim Streamen: Mit der neuen Show von Oliver und Amira Pocher streamt GIVE ME LIVE!, der Live-Streaming-Guide der Mediengruppe RTL, am 14. August ab 20:00 Uhr erstmals exklusiv und kostenlos eine Liveshow. Die Show findet im "Autokino Kulturwasen in Stuttgart" statt. Mit "Die Pochers hier!" bringen Oliver und Amira ihr jüngstes "Baby" auf die Bühne: Denn in ihrem neuen AUDIO NOW Podcast "Die Pochers hier!" erzählen Amira und Oliver Pocher aus ihrem Leben, was die Woche über bei ihnen passiert ist, was sie beschäftigt. Und wer die beiden verfolgt, der weiß: es gibt einiges zu berichten! Oliver Pocher verspricht auch in Stuttgart die schonungslose Wahrheit und Amira sieht sich schon die Scherben zusammenkehren.Der Zugangslink für "Die Pochers hier!" live am Fr., 14. August 2020, 20:00 Uhr, im "Autokino Kulturwasen in Stuttgart": https://www.givemelive.de/die-pochers-hier-liveMit www.givemelive.de hat die Mediengruppe RTL Deutschland im Mai einen neuen Live-Streaming-Guide gestartet, um den Usern einen kuratierten Überblick über die stetig wachsende Zahl digitaler Livestream-Events in Zeiten von Corona zu geben. Der AUDIO NOW Podcast "Die Pochers hier!" kletterte innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung auf Platz 2 der iTunes Charts. Nach diesem sensationellen Podcast-Debüt sind Amira und Olli nun bereit, den Fans ihr Wochenupdate live in charmanter Autokino-Atmosphäre zu präsentieren. Oliver Pocher ist ein Phänomen: Mit fast 2 Mio. Instagram-Abonnenten ist der "kampferprobte" Wendler-Fan, Moderator, Podcaster, Influencer, Tänzer, TikToker, "Covid-19 Survivor" und Comedy-Star überaus erfolgreich, unvorhersehbar und immer für eine Überraschung gut.Phänomenal gut läuft auch Oliver Pochers neue Late-Night-Show bei RTL. Mit Amira als Sidekick präsentiert Deutschlands schlagfertigster Entertainer "Pocher - gefährlich ehrlich" donnerstags, live um 23:05 Uhr.PocherPressekontakt:Frank RendezMediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deThomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4678294