Der Brent-Ölpreis hat am Donnerstagvormittag mit marginalen Abschlägen notiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordseesorte Brent notierte gegen 11.30 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 45,41 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Brent-Future bei einem Preis von 45,43 Dollar pro Barrel geschlossen.Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...