FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Indizes an der Wall Street nahe oder auf ihren Rekordhochs notieren und sich auch der DAX die 13.000er-Marke zurückerobert hat, werden die Privatanleger nur langsam optimistischer. Bei den Privatanlegern in Deutschland hat sich das Sentiment, gemessen am Börse Frankfurt Sentiment-Index, gegenüber der Vorwoche um 8 Punkte auf einen Stand von nunmehr nur noch minus 8 verbessert. "Tatsächlich hat in diesem Panel eine Gruppe von Pessimisten die Notbremse gezogen und ihre bearishen Engagements glattgestellt", so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Allerdings gehe es hier nur um einen verhältnismäßig geringen Anteil von 5 Prozent aller befragten Privatanleger.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 41 Prozent (minus 5 Punkte), und damit der größte Anteil der Privaten, weiter pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger legte um 3 Punkte auf 33 Prozent zu. Unverändert 26 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Plus von 2 Punkten.

Auch der Anteil der Optimisten an der Wall Street liegt mit 23,3 Prozent noch immer deutlich unter dem historischen Schnitt von 38 Prozent. Aber immerhin trauen sich mehr und mehr Bullen auf das Parkett. In den USA ist laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bullenlager um 3,1 Prozentpunkte auf nun 23,3 Prozent gestiegen. Im Lager der Pessimisten befinden sich 47,6 Prozent und damit 0,9 Prozentpunkt weniger als vor Wochenfrist. Hier liegt der historische Durchschnitt bei 30,5 Prozent, der Anteil ist aktuell damit immer noch vergleichsweise hoch. Neutral sind 29,1 Prozent der Befragten gestimmt, was einem Minus von 2,2 Prozentpunkten entspricht.

