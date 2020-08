Märkte um 12: DAX-Allzeithoch im Visier - Deutsche Telekom mit kräftigem Umsatzsprung

Der DAX tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle und kann sich damit knapp über der 13.000er-Marke behaupten. Wird diese Marke verteidigt, steht einer neuen Kurs-Rallye nichts im Wege. Schon in Kürze könnte deshalb das Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte) in Angriff genommen werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.051 MDAX +0,1% 27.813 TecDAX +0,1% 3.108 SDAX +0,3% 12.578 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.359

Am Donnerstagmittag haben im DAX zehn Titel gewonnen und 20 verloren. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für den Kurs geht es zeitweise um über zehn Prozent nach unten. Die Deutsche Börse hat angesichts der Insolvenz des DAX-Mitglieds Wirecard ihr Regelwerk überarbeitet. Gemäß den neuen Bestimmungen muss Wirecard den DAX nach Handelsschluss am 21. August verlassen.

