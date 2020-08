Nach den kräftigen Vortagesgewinnen dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Den entscheidenden Impuls dürfte die wöchentlichen Erstanträge liefern, die eine Stunde vor Handelsbeginn veröffentlicht werden. Hier wird mit einer Zunahme um 1,1 Millionen gerechnet, nach einem Plus von 1,186 Millionen in der Vorwoche. Teilnehmer befürchten, dass sich das kurzfristige Aussetzen der Hilfe für US-Arbeitslose negativ auswirken könnte.

Die Entwicklung bei den wöchentlichen Erstanträgen liefert einen guten Indikator, wie schnell sich die US-Konjunktur erholen wird, sagt Sebastian Mackay, Fondsmanager bei Invesco. "Der US-Arbeitsmarkt hat einen enormen Einbruch erlebt und die Erholung findet nur sehr langsam statt", so der Teilnehmer weiter.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,1 Prozent.

Weiter keine Neuigkeiten gibt es bei den Verhandlungen von Republikanern und Demokraten für ein neues US-Konjunkturprogramm. Mittlerweile schwindet die Hoffnung bei den Investoren, dass es hier rasch zu einer Einigung kommen wird. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, sagte, beide Seiten seien weiter "meilenweit voneinander entfernt", und die Demokraten würden Gespräche nur dann wieder aufnehmen, wenn die Republikaner zustimmten, deutlich mehr als 1 Billion Dollar auszugeben.

Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie vor der Startglocke um 5,8 Prozent abwärts. Der Technologiekonzern hat in seinem Viertquartal zwar weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Allerdings wurden die Erwartungen übertroffen. Für Enttäuschung sorgt jedoch der Ausblick auf das laufende Quartal.

