Essen (ots) - Majestätisch, außergewöhnlich, wunderschön: Die großblütige Rose Avalanche+®steht am 5. September im Mittelpunkt. Interieur- und Lifestyle-Bloggerin Clara Moring von "Tastesheriff" zeigt während eines Livestreams auf Instagram gemeinsam mit dem Floristen-Team von "Himmel und Erde" attraktive Werkstücke für besondere Anlässe. Die Zuschauer können live oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Hut oder eine hübsche Tasche mit der Avalanche+® nachmachen. Zusätzlicher Anreiz ist ein exklusiver Gewinn.Ab sofort können sich Follower und Interessierte auf dem Instagram-Kanal von "Tastesheriff" über den Livestream informieren. Eine Materialliste gibt eine Übersicht. Dadurch können die Zuschauer beim Instagram Live von zuhause aus parallel mitmachen. Im Anschluss wird das Video außerdem auf dem YouTube-Kanal der Bloggerin hochgeladen. Noch bis zum 27. September besteht die Möglichkeit, die gezeigten Werkstücke nachzuarbeiten oder eigene Kreationen mit Avalanche+®in weiß und sechs weiteren attraktiven Farben herzustellen. Jede Einsendung mit dem Hashtag avalancheundtastesheriff hat die Chance, eine dekorative Blumenbegleitung für einen besonderen Anlass mit der schönen Rose zu gewinnen.Die Rose für außergewöhnliche AnlässeMit ihren großen, prall gefüllten Blüten und den langen, eleganten Stielen ist Avalanche+® die Rose der Wahl für besondere Momente. Im Livestream zeigt die Bloggerin von "Tastesheriff", wie mit der majestätischen Blume Hut und Tasche zum Eye-Catcher werden - oder wie sie sich als Geschenk hervorragend eignet. Die DIY- und Interieur-Ideen sind mit der fabelhaften Rose unzählig, vielfältig und in jedem Fall imposant!Die Links zum Blog:https://www.tastesheriff.com (https://www.tastesheriff.com/)https://www.facebook.com/tastesheriff/https://www.instagram.com/tastesheriff/Verantwortlicher Florist:http://www.himmelunderde-hamburg.de (http://www.himmelunderde-hamburg.de/)https://www.facebook.com/HimmelUndErdeMeisterfloristik/https://www.instagram.com/himmelunderdemeisterfloristik/Pressekontakt:Herausgeber:Dümmen Orange The NetherlandsColdenhovelaan 62678 PS De LierNiederlandewww.dummenorange.comRedaktionsbüro Avalanche+®c/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 Essen0201-8945889-0presse@seidl-agentur.comOriginal-Content von: Avalanche+®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147241/4678420