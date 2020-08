Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat vor einer Benachteiligung strukturschwacher Kommunen durch den von ihnen zu leistenden Eigenanteil bei Förderprogrammen gewarnt. In einem neuen Diskussionspapier mit der Wüstenrot-Stiftung forderte die Stiftung "alternative Ansätze der Beteiligung und der Ermittlung des Bedarfs von Kommunen bei den Fördermitteln".

Vor allem kleine und finanzschwächere Kommunen könnten sich Fördermittel häufig gar nicht leisten. "Sie scheitern nicht nur an den zeit- und personalintensiven Antragsverfahren, sondern vor allem am geforderten finanziellen Eigenanteil", erklärte das Institut unter Verweis auf eine neue Untersuchung zu Förderprogrammen von Land, Bund und Europäischer Union. Das Geld fließe somit eher in prosperierende Kommunen und nicht dorthin, wo es am dringendsten gebraucht würde.

Regionale Unterschiede würden so eher verstärkt als abgebaut - und diese Kluft könnte sich infolge der Corona-Pandemie sogar noch vergrößern. Das derzeitige Fördersystem lenke die Kommunen doppelt von ihren eigentlichen Prioritäten ab, beklagte Manuel Slupina vom Berlin-Institut, "weil sie eher Maßnahmen umsetzen, die gefördert werden, und sie zudem dringend notwendige Investitionsvorhaben zurückstellen, um mit dem gesparten Geld den Eigenanteil aufbringen zu können".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2020 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.