Nach der Corona-Testpanne in Bayern hat die SPD die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zum Rücktritt aufgefordert. "Frau Huml muss zurücktreten und Herr Söder muss sich erklären", sagte Bayerns SPD-Generalsekretär Uli Grötsch dem Bayerischen Rundfunk.



"Er muss Buße tun, weil er als Ministerpräsident seiner Verantwortung schlichtweg nicht gerecht geworden ist und mit der Gesundheit der Menschen in Bayern gespielt hat." Bei der Testpanne handele es sich um die "größte Verfehlung", die während der Coronakrise in ganz Deutschland bisher passiert sei, fügte der SPD-Politiker hinzu. Zuvor war bekannt geworden, dass zehntausende Reiserückkehrer, die an bayerischen Autobahnen getestet wurden, noch auf die Ergebnisse ihres Tests warten. Unter den insgesamt circa 44.000 Fällen sollen auch 900 positive Testergebnisse sein.



Nach Angaben von Huml sollten letztere bis Donnerstagmittag informiert werden. Die Ministerin will sich am Nachmittag erneut zu der Panne äußern.

