München (ots) -Die geplanten Themen:Es sind äußerst außergewöhnliche Festspiele dieses Jahr. Zum 100.Jubiläum ist es aufgrund der Umstände eine Sensation, dass dieSalzburger Festspiele überhaupt stattfinden.Bestandsaufnahme und BilanzDer Intendant Markus Hinterhäuser erklärt, wie es möglich war, dieFestspiele dieses Jahr stattfinden zu lassen. Natürlich geht das nurmit einem "modifiziertem" Programm. "Große Chöre zum Beispiel warennicht möglich", so Hinterhäuser. Dass die Festspiele aberstattfinden, sei "ein starkes Zeichen" für die Möglichkeit undNotwendigkeit von Kultur in dieser Zeit.Neben der aktuellen Situation zieht" ttt" auch eine Bilanz von 100Jahren Salzburg: von den Anfängen um Max Reinhardt, über die ÄraKarajan, bis zu den speziellen Salzburg-Darlings und Entdeckungen:2002 etwa war das Anna Netrebko, 2018 Asmik Grigorian.Così fan tutteAlle machen es so, es gilt für jeden: Der Mensch ist verführbar! Dasist die Moral von Mozarts Oper. Eigentlich hatte man die Così garnicht eingeplant, für das Jubiläumsjahr. Doch dann überlegte MarkusHinterhäuser gemeinsam mit dem Regisseur Christof Loy, was man -angesichts von Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen -vielleicht doch umsetzen könnte. Innerhalb weniger Minuten war dieIdee geboren: Così fan tutte - um 45 Minuten gekürzt, ohne Pause -aber man spielt sie! Und wie: ein großartiges junges Ensemble, miteiner berückenden Elsa Dreisig als Fiordiligi an der Spitze. DieWiener Philharmoniker brillieren unter der NürnbergerGeneralmusikdirektorin Joana Mallwitz - die erste Frau, die bei denFestspielen eine Oper dirigiert!Plötzlich alles anders - Der JedermannDas Spiel vom Sterben des reichen Mannes - es ist konstitutiv für dieSalzburger Festspiele. Von Anfang an auf dem Programm, schien langeZeit nur wesentlich: wer macht's denn dieses Mal? Und wer ist seineBuhlschaft? Der Jedermann war mehr Event, als ernstgenommenes Stück.Und plötzlich, in diesem Jahr, ist er virulent wie lange Zeit nichtmehr. Mitten auf der Party, im prassenden Leben, schaut unvermitteltder Tod vorbei. Verhaltener wirkt Michael Sturmingers Inszenierung2020 - wie ein Menetekel.ElektraDie Geschichte aus der griechischen Mythologie ist Familiendrama undRachethriller. Nur konsequent, dass die Oper zum Jubiläumsjahr inSalzburg gegeben wird: Komponist Richard Strauss und Librettist Hugovon Hofmannsthal sind zwei der drei Begründer der SalzburgerFestspiele. Der Dirigent und Strauss-Spezialist Franz Welser-Möstfeierte hier vor zwei Jahren mit der "Salome" einen grandiosen Erfolgund Sängerin Asmik Grigorian wurde mit dieser Rolle zum Weltstar.Auch 2020 ist Grigorian als Chrysothemis dabei, in der Titelrolleglänzt ihre Landsfrau Ausrine Stundyte. Finster, schwer undfulminant.Zdenek AdamecDer Wenzelsplatz ist ein zentraler Ort im Zentrum von Prag mit einerauch tragischen Tradition: seitdem sich dort 1969 der Student JanPalach aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlingsverbrannte, hat es auf dem Wenzelsplatz immer wiederSelbstverbrennungen zumeist junger Menschen gegeben - als Fanal gegendie Zustände. Weitgehend unbekannt ist die Tat von ZdenekAdamec, der 2003 dort starb. Literaturnobelpreisträger Peter Handkehat Adamec nun ein Stück gewidmet, ein kurzes dunkles Spätwerk - daswie ein Gesang wirkt, voller Bibel- und Literaturzitate und-Paraphrasen. Ansatzlos wechselt hoher Ton mit Populärkultur,Kalauern und Nonsens. Harter Stoff - und es wäre kein Handke, wenn ernicht polarisieren würde.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max Moor