Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland muss einer Studie zufolge einen konsequenten Reformkurs einschlagen, um einen massiven Anstieg der Lohnnebenkosten zu vermeiden. Wegen der alternden Bevölkerung würde der Beitrag in die Sozialversicherungen in den kommenden 20 Jahren ohne Gegensteuern auf 50 Prozent von aktuell unter 40 Prozent steigen, so das Ergebnis einer vom Arbeitgeberverband BDA eingesetzten Kommission zur Zukunft der Sozialversicherung. Die Experten schlugen vor, dass man einen solchen Anstieg verhindern könne, indem man beispielsweise das Renteneintrittsalter erhöht und die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds auf maximal zwölf Monate begrenzt.

"Keine Alternative ist jedoch, nichts zu tun und die Belastung des Faktors Arbeit immer weiter steigen zu lassen. Denn bezahlbare Arbeitskosten sind die zwingende Voraussetzung für einen funktionierenden Arbeitsmarkt und einen leistungsfähigen Sozialstaat", warnte Alexander Gunkel, Mitglied der BDA-Hauptgeschäftsführung.

Ein Anstieg der Lohnnebenkosten auf rund 50 Prozent bis zum Jahr 2040 würde massive Risiken für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung im Inland mit ungünstigen Auswirkungen auf die Beschäftigung erzeugen, warnte der BDA. Auch gefährde es den sozialen Zusammenhalt und den gerechten Ausgleich zwischen den beteiligten Generationen.

Länger arbeiten und kürzer Arbeitslosengeld

Die von dem Ökonomen Martin Werding geleitete Kommission schlug ein Reformpaket vor, das auch unbequeme Maßnahmen umfasst. Eine weitere Verlängerung der erwerbsaktiven Lebensphase hätte nicht nur günstige Auswirkungen auf Beitragssatz und Sicherungsniveau der Rentenversicherung, sondern könnte auch eine große Breitenwirkung für die Finanzen der anderen Sozialversicherungszweige und für die Gesamtwirtschaft entfalten, so die Studie.

"Erforderlich ist ein ganzes Bündel gezielter Maßnahmen, die die Ausgabenentwicklung in den Sozialversicherungen dämpfen, die Beitragssätze dauerhaft unter 40 Prozent halten und zugleich den nötigen Schutz der Versicherten gewährleisten", erklärte Werding, der Ruhr Universität Bochum Sozialpolitik und öffentliche Finanzen unterrichtet.

Zu den Vorschlägen der Kommission für die dauerhafte Begrenzung der Sozialbeiträge zählen ebenso die automatische Koppelung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung, die Abschaffung des abschlagsfreien vorzeitigen Renteneintritts, die Finanzierung der nicht beitragsgedeckten Leistungen aus dem Bundeshaushalt, ein strikteres Versorgungsmanagement in der gesetzlichen Krankenkasse und die Begrenzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf maximal zwölf Monate.

Einzelne Stellschrauben nicht genug

Werding warnte, dass unter dem aktuell geltenden Recht die Beitragssätze der Sozialversicherungen aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten 20 Jahren deutlich ansteigen und auch in der Folgezeit nicht wieder zurückgehen würden. Unter ungünstigen Bedingungen könnte der Betragssatz sogar bei über 50 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens liegen. "Mit Hilfe einzelner Stellschrauben lässt sich diese Entwicklung nicht eindämmen", mahnte Werding.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2020 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.