Berlin (www.fondscheck.de) - Per Ende Juli trugen 6.358 Fonds ein Scope-Rating, so die Experten von Scope Analysis.Zum Vormonat habe es 294 Up- und 347 Downgrades gegeben. Ein Fidelity-Fonds für kurzlaufende Euro-Anleihen sowie ein Fonds von JPM mit Fokus auf chinesische Aktien hätten in die Spitzengruppe vorstoßen können. ...

