München (ots) -"Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 15. August 2020, um 23:40 Uhr,spricht Christian Rommert aus Bochum. Sein Thema: Auf den HundgekommenEin neues "Familienmitglied" ist bei Pastor Christian Rommert inBochum eingezogen. Ein Welpe, der alles durcheinanderwirbelt undablenkt von vielem, das uns drohend umgibt. Wie gerade jedoch einkleiner Hund die Augen öffnen kann für das, was unsere Welt braucht,darum geht es im aktuellen "Wort zum Sonntag" .Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wortnachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: Markus Schall (WDR)"Oh, wie schön ist Brodowin ...Dorfidyll mit Hindernissen" ist dasThema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 16. August 2020, um17:30 UhrEingebettet in die atemberaubende Landschaft des BiosphärenreservatsSchorfheide liegt das Ökodorf Brodowin. Nach dem Mauerfall hat sichhier alles verändert: Westler treffen auf Ostler, Freaks aufFrustrierte, Ökos auf Traditionalisten. Die Reportage von JoannaRatajczakgewährt tiefe Einblicke in eine Gemeinde, die sich oftmals nochfinden muss und doch ein Modell für andere Dörfer im Osten seinkönnte.Fischer, Jäger und Landwirte waren schon immer da. Neu sind Musiker,Unternehmer, ehemalige Stadtbewohner und Ornithologen. Sie glauben,dass es sich hier, im Ökodorf Brodowin in der Schorfheide, zu lebenlohnt. Alt trifft auf Neu, Wirtschaftsinteresse auf Naturschutz,Idealismus auf Lebensrealität, West auf Ost. Eine solche Entwicklungist nicht konfliktfrei.Der Film zeigt die Dorfgemeinschaft aus unterschiedlichenPerspektiven. Vorgestellt werden Menschen, Vereine, Initiativen undUnternehmen, die gemeinsam dafür arbeiten, eine nachhaltigeLebensumgebung für alle zu schaffen. Die Protagonisten haben erkannt,dass ein Dorf nur als starke Gemeinschaft erfolgreich sein kann.Im Mittelpunkt der Reportage steht die Brodowiner Dorf-Band, einZusammenschluss alteingesessener und neu zugezogener Dorfbewohner.Sie haben recht gegensätzliche politische Meinungen. In ihren Liedernbeschreiben sie die Stimmung im Ort und verarbeiten die Problemeihrer Gemeinschaft. Der Band gelingt es, zu gegebenen Anlässen dasDorf fast ausnahmslos zum Schunkeln, Tanzen und Mitsingen zuanimieren und so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu erzeugen.Tatsächlich wird jetzt nicht mehr nur übereinander, sondern immermehr auch miteinander geredet. So wächst die Toleranz gegenüberAnderem und Neuem.Diese Sendung ist online first ab 14. August 2020, 12:00 Uhr und nachder Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)Im Internet: DasErste.de/echtesleben Pressekontakt:Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4678630