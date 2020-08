NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig verändert. Sie setzten damit die zum Teil deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fort. Zuletzt hatte eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil starken Kursgewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq den Handel mit festverzinslichen Papieren belastet.



Am Donnerstag wird an der New Yorker Börse allerdings auch eher wenig Bewegung erwartet. Ein unerwartet starker Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe konnten dem Handel mit US-Anleihen keinen größeren Impuls geben. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge erstmals seit März wieder unter die Marke von einer Millionen gefallen. Trotz des Rückgangs verharren die Erstanträge weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau und zeigen nach wie vor eine angespannte Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt.



Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,16 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,30 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten ebenfalls 1/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,68 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 3/32 Punkte auf 97 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,37 Prozent./jkr/jsl/jha/

