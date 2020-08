Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin schwächer gezeigt. Die veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten konnten die Stimmung der Anleger in Europa nicht aufhellten. Der heimische Leitindex ATX fiel gegen 14.35 Uhr um 0,64 Prozent auf 2.272,89 Punkte. Zuvor hatte der ATX noch vier Gewinntage in Folge absolviert.In den USA überraschten die Arbeitsmarktzahlen leicht positiv. In der vergangenen ...

