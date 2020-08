Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig verändert. Sie setzten damit die zum Teil deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fort. Zuletzt hatte eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil starken Kursgewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq den Handel mit festverzinslichen Papieren belastet.Am Donnerstag ...

