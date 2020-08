Zürich (ots) - Wolfgang Schurr wechselt von PwC Schweiz als Partner zur AWK Group. Der Top-Security-Experte verstärkt beim Management und IT-Beratungsunternehmen das Executive Board im strategischen Geschäftsfeld Cyber Security & Privacy. Wie vor Kurzem bereits angekündigt, strebt die AWK Group in diesem Segment ein substanzielles Wachstum an.Nachdem kürzlich bereits Dr. Adrian Marti zum Partner mit Verantwortung für den Ausbau des strategischen Geschäftsfelds Cyber Security & Privacy ernannt worden war, stösst mit Wolfgang Schurr ein weiterer internationaler Top Professional mit ausgewiesener Cyber-Security-Expertise zum Beratungsunternehmen. Die verstärkte Führungsspitze wird die Expansion national und international weiter vorantreiben. Der Personalbestand soll hierbei verdreifacht werden und 150 Mitarbeitende im Cyber-Security Bereich erreichen.Wolfgang Schurr kombiniert Führungs- und Fachkompetenz mit einem umfassenden internationalen Leistungsausweis. Der Diplombetriebswirt und Absolvent der Fachhochschule Trier war bis zu seinem Wechsel zur AWK Group Head of Cyber Security & Privacy und Partner beim Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC Schweiz. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Informations- und Bankensicherheit, mit Schwerpunkten in Identity & Access Management (IAM), Cybersicherheit, Risikomanagement, Business Continuity Management, Datenschutz, Cloud Security und Datenschutz.Wolfgang Schurr startete bei PwC 2016 als Head of Identity & Access Management, nachdem er während acht Jahren als Global Head of Identity & Access Management bei der Credit Suisse tätig gewesen war. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehören Accenture, mit unterschiedlichen Kundenprojekten in Europa, und Mannesmann Rexroth, für die er während zehn Monate in China tätig war.Die Cyber Security & Privacy Spezialist*innen der AWK Group unterstützen Unternehmen beim Schutz gegen Cyberbedrohungen mit einem vorausschauenden Cyber Security Management und begleiten den Aufbau von Resilienz für den Ereignisfall im Einklang mit den strategischen Geschäftszielen. Daneben ist die AWK Group in den Bereichen Digital Strategy & Innovation, IT-Advisory, Project Management & Transformation sowie Data Analytics & AI beratend tätig."Cyberbedrohungen halten sich nicht an Landesgrenzen. Der geplante Ausbau dieses strategisch wichtigen Geschäftsfelds bringt zwangsläufig dessen Internationalisierung mit sich", erläutert Oliver Vaterlaus, CEO der AWK Group. "Ich bin stolz darauf, dass wir mit Wolfgang Schurr und Adrian Marti zwei Top Professionals an Bord haben, die unsere Security Practice weiterentwickeln und die angestrebte Positionierung der AWK Group als Themenführer für Strategieberatung und Umsetzung von wirksamen Schutzmassnahmen im Cyberraum vorantreiben."Über die AWK GroupAWK ist mit über 330 Mitarbeitenden eines der grössten unabhängigen Schweizer Beratungsunternehmen für Strategieentwicklung, Informationstechnologie und Digitalisierung. Das Unternehmen ist schweizweit tätig mit Standorten in Zürich, Bern, Basel und Lausanne. Seine Kernkompetenzen umfassen Digital Strategy & Innovation, Data Analytics & AI, Project Management & Transformation, IT Advisory und Cyber Security & Privacy.Kurz-Bio Wolfgang SchurrWolfgang Schurr leitet als Partner und Head of Cyber Security & Privacy von PwC Schweiz eine multidisziplinäre Gruppe von Experten, die mit ihren Dienstleistungen den gesamten Business Lifecycle von Unternehmen unterstützen - von der Strategie über die Konzeption und Implementierung bis hin zum operativen Betrieb. Der diplomierte Betriebswirt absolvierte sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Trier und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Umfeld der Informations- und Bankensicherheit. Mit seinem professionellen Background und seiner langjährigen Expertise als Global Head of Identity and Access Management der Credit Suisse oder als Head of Cybersecurity and Privacy bei PwC Schweiz ist Wolfgang Schurr optimal positioniert, um die Kunden der AWK Group bei einer Vielzahl von Herausforderungen kompetent zu unterstützen. Sein Erfolgsausweis im Projekt- und Programm-Management umfasst neben Cyber Security & Privacy, Cyberrecht, Datenschutz, Compliance und Cyberabwehr auch Blockchain- & Cloud Security sowie die Quantifizierung von Cyberrisiken.In weiteren Stationen seiner Berufskarriere war Wolfgang Schurr für den Bereich Internal Audit der Mannesmann Rexroth in Beijing City sowie als Berater und Kundenbetreuer bei Accenture in München tätig.Pressekontakt:Für weitere Informationen:Jacqueline LeichseringLeutschenbachstrasse 45, 8050 ZürichTel.: +41 79 462 60 52jacqueline.leichsering@awk.chOriginal-Content von: AWK Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068944/100853528