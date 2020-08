Trotz Covid-19 ruht der Umweltschutz nicht: So informiert die Global Plastics Alliance in ihrem gerade veröffentlichten 5. Fortschrittsbericht über aktuelle Projekte zum Meeres- und Gewässerschutz. Immerhin fast 400 internationale Aktivitäten wurden in diesem Jahr angestoßen, laufen seit längerem oder sind bereits abgeschlossen. Die Vielfalt der Projekte ist dabei groß: Sie reicht laut von Strandsäuberungen und regionalen Clean-ups über den behördlichen Ausbau der Abfallsysteme bis hin zu Sensibilisierungs- und Bildungskampagnen sowie globaler Forschung. Projekte gegen Meeresverschmutzung Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...