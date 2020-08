Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat Covid-19-bedingt nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten bei Tochtergesellschaften in Nordamerika vorgenommen, die deutlich auf das Ergebnis drücken. Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten im ersten Halbjahr 2020 beträgt demnach 12 Mio. Euro (1-6/2019: 38,9 Mio. Euro) und wird durch Wertminderungen in der Höhe von rund 20 Mio. Euro belastet, womit das EBIT nach Einmaleffekten bei minus 9 Mio. Euro liegt, so die Gesellschaft. Das Ergebnis nach Steuern kommt auf minus 12 Mio. Euro (1-6/2019: 17,2 Mio. Euro). Der Halbjahresumsatz beläuft sich auf 185 Mio. Euro (1-6/2019: 236,2 Mio. Euro), teilt das Unternehmen mit.

