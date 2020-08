FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. August: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Adler Real Estate, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) (Telefon-Pk 9.00 h) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: MVV Energie, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Va-Q-Tec, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen 11:00 DEU: VW Auslieferungszahlen 07/20 DEU/USA: Eventuell Erstnotiz Curevac an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 08/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/20 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig) 09:30 NLD: BIP Q2/20 (vorläufig) 10:30 PRT: BIP Q2/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/20 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/20 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/20 (vorläufig) 14:30 USA: Produktivität Q2/20 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion 07/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/20 16:00 USA: Lagerbestände 06/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Ungarn EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn EUR: Moody's Ratingergebnis Irland ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi