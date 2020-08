ZÜRICH (Dow Jones)--Die Anleger an der Schweizer Börse haben am Donnerstag vorsichtig agiert. Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt vermochten keine Käufe in größerem Ausmaß zu stimulieren. Die an sich positiven Daten weckten zugleich die Sorge, dass es weniger Schützenhilfe von Regierung und Notenbank für die Wirtschaft geben könnte. Dies zumal es bei den Bemühungen um ein Konjunkturpaket in den USA keine Fortschritte gibt, weil sich Demokraten und Republikaner nicht einigen können. Im übrigen war der Handelstag von Halbjahres- bzw Quartalszahlen bestimmt.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.260 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,98 (zuvor: 42,19) Millionen Aktien.

Als "nicht schön, aber immer noch besser als erwartet", wurden die Halbjahreszahlen von Zurich Insurance bezeichnet. Der operative Gewinn liege mit 1,70 Milliarden Dollar zwar rund 40 Prozent unter Vorjahr, habe damit aber genau die Erwartung getroffen. Der Nettogewinn liege mit 1,18 Milliarden Dollar sogar deutlich darüber. Der Ausblick sei allerdings etwas zurückhaltender, Zurich erwarte Prämien nur etwa auf Vorjahresniveau. Die Mitbewerber hätten diese schon "darüber" gesehen. Die Aktie verlor daraufhin 2,6 Prozent.

Swiss Life verteuerten sich um 1,6 Prozent. Der Rückgang beim Halbjahres-Nettogewinn sei in erster Linie auf einen Sondereffekt zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. Die Finanzziele wurden bestätigt.

Swisscom gaben 0,2 Prozent ab. Das Telekomunternehmen hat bei Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr Einbußen gegenüber dem Vorjahr erlitten. An der EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr hält Swisscom aber fest.

Ein Umsatzminus von 39 Prozent im zweiten Quartal hatte Straumann zu verkraften. Pandemiebedingte Unsicherheiten ließen keine Prognose von Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr zu, teilte der Zahnmedizintechniker mit. Die Aktie sackte um 3,9 Prozent ab.

August 13, 2020 11:40 ET (15:40 GMT)

