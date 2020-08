The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2020



ISIN Name



CA5592711017 MAGNA TERRA MINLS

NL0014676538 QIAGEN NV TIPTO EO -,01

PLCRPJR00019 CREEPY JAR S.A. ZY 1

US6757463095 OCWEN FINL CORP.NEW DL-01

US92912L1070 VOXELJET AG ADR 1

