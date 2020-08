Nach einem Anstieg der europäischen Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1864 US-Dollar sank sie rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street auf 1,1795 Dollar.Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung Euro am Abend bei einem Stand von 1,0746 Franken leicht tiefer als am Nachmittag. Der US-Dollar steht ...

