FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftige Umsätze gab es nachbörslich in der Aktie von Home24, die die Prognose angehoben hatte. Die Aktie kletterte nach Aussage eine Händlers von Lang & Schwarz um 5,5 Prozent nach oben. Varta absolvierten nach einer Prognoseerhöhung eine Berg- und Talfahrt und tendierten schließlich 1 Prozent tiefer. Die Daimler-Aktie reagierte so gut wie gar nicht auf die Meldung, dass in den USA eine Einigung über die Beilegung von Dieselklagen erzielt wurde. Deutsche Euroshop zeigten nach Zahlen ebenfalls keine Bewegung.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.957 12.994 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 13, 2020 16:21 ET (20:21 GMT)

