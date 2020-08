Verimatrix Chief Revenue Officer spricht über den "Tod" des Sports, den Aufstieg des eSports und die wachsende Notwendigkeit, den Live-Wettbewerb zu sichern

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, kündigte heute an, dass Lu Bolden Chief Revenue Officer, sich einer Reihe von Experten für Sportübertragungen anschließen wird, um über die Zukunft der Branche vor dem Hintergrund der heutigen neuen Notwendigkeit zu sprechen, die ständig wachsenden Mengen an Sport- und E-Sportübertragungen zu schützen.

Die Registrierung ist kostenlos. Besuchen Sie www.insider.sportspromedia.com.

Die SportsPro Media INSIDER Series dient als wertvoller Treffpunkt für diejenigen, die ihre Einnahmen schützen wollen, wenn die Fans zu Hause und nicht in den Stadien sind. Die SportsPro Media INSIDER Series soll die weitgehend unbekannten Herausforderungen aufzeigen, die mit den neuen Methoden einhergehen, um alle Arten von Sportfans zu erreichen.

Der traditionelle Sport sieht sich mit denselben Entscheidungen über ein neues Geschäftsmodell konfrontiert, die e-Sports in den letzten Jahren organisch angegangen ist. Das führt zu einer großen Verschiebung wo neue Einnahmequellen in Warp-Geschwindigkeit mit verschiedenen Streaming- und Übertragungsoptionen für unzählige Sportarten geschaffen werden. Das führt zu einer ähnlichen Verschiebung für Cyberkriminelle und diejenigen, die versuchen, die Anti-Piraterie-Maßnahmen zu umgehen. Schließlich folgen sie immer dem Geld. Und davon steht viel auf dem Spiel.

An der Veranstaltung nehmen Referenten von führenden Sport- und E-Sport-Organisationen teil, die folgende Auswahl von Sitzungen anbieten:

Der neue Wert von großen Sport-Events nach COVID-19

Dan Cohen, Senior Vice President bei Octagon

Phil Lines, Consultant

Share of Wallet: Entwicklung integrierter OTT-Kommerzstrategien

Rufus Hack, Chief Operating Officer, European Tour

Charlotte Offord, Senior Marketing Director, National Football League

Der Tod des Sports (wohl kaum!)

Lu Bolden, Chief Revenue Officer, Verimatrix

CK Lee, Vice President and Chief of Sports, Astro

Weitere Themen der Sitzung sind die Übertragungstechnik für das neue Fernseherlebnis sowie die Rolle der KI und der Fernproduktion bei Sportübertragungen.

"Diese zweitägige virtuelle Serie bietet eine einzigartige und bequeme Gelegenheit, von einigen der fortschrittlichsten Köpfe in der Sportübertragung zu hören, und ist ein echtes Muss für alle, die sich fragen, was vor ihnen liegt", sagte Bolden. "Wir heißen Fachleute aus den Bereichen Technik, Sport, E-Sport, Medien und Unterhaltung willkommen, die den aufschlussreichen Fragen und Antworten zuhören und daran teilnehmen können", so Bolden.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, angefangen von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sportarten über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, damit sie Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bieten können. Verimatrix unterstützt Partner bei der Umsetzung einer rascheren Marktdurchdringung, einer besseren Skalierung, ferner um wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsfelder zu gewinnen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.verimatrix.com.

Über SportsPro Media

SportsPro ist das weltweit führende internationale Medienunternehmen für die Sportindustrie in den Bereichen Print, Digital und Events. Das im März 2008 gegründete Magazin SportsPro richtet sich speziell an Entscheidungsträger, Rechteinhaber und Führungskräfte, die die zukünftige Entwicklung der weltweit wichtigsten Sportwettbewerbe, Veranstaltungen, Immobilien und Partnerschaften bestimmen. Das Unternehmen richtet eine Reihe beliebter Veranstaltungen aus, darunter die SportsPro Media INSIDER Series, OTT Summit und SportsPro Live. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.sportspromedia.com.

