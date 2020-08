Osnabrück (ots) - Hunde bei Hitze im Auto gelassen: Tierschutzbund fordert härtere Strafen für BesitzerVerbandspräsident Schröder spricht sich für Haltungsverbot ausOsnabrück. Der Tierschutzbund fordert härtere Strafen für Hundebesitzer, die ihre Tiere bei Hitze im Auto zurücklassen. Verbandspräsident Thomas Schröder sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Für solche Menschen bedarf es ein Tierhaltungsverbot. Sie sind nachweislich nicht in der Lage, die notwendige Verantwortung für ein Tier zu übernehmen." Es sei hinlänglich darüber aufgeklärt worden, dass Hunde in aufgeheizten Autos in Lebensgefahr geraten. Daher könne sich niemand mehr damit entschuldigen, es nicht gewusst zu haben, so Schröder. Es dürfe in solchen Fällen nicht bei einer Belehrung bleiben. "Für mich liegt hier ein Vorsatz vor", sagte der Verbandspräsident. "Wer Tiere vorsätzlich schlecht behandelt, gegen den kann ein Tierhaltungsverbot verhängt werden."In den vergangenen Tagen hatten Polizeibehörden aus ganz Deutschland immer wieder über Rettungsaktionen berichtet, bei denen Hunde von Polizisten, Feuerwehrleuten oder Passanten aus überhitzten Autos befreit werden mussten. Die Halter erwartet jeweils eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dieses sieht Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen für Halter vor. Tierschutzbund-Präsident Schröder rief dazu auf, diesen Rahmen auch auszunutzen und es nicht nur bei Belehrung der Autofahrer zu belassen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4678949