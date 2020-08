BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor einer außerplanmäßigen Konferenz der EU-Außenminister hat Litauens Außenminister Linas Antanas Linkevicius Strafmaßnahmen gegen die weißrussische Regierung gefordert. "Es braucht Sanktionen, um dem Regime in Weißrussland seine Grenzen aufzuzeigen", sagte er der Welt am Sonntag. Die Anwendung von Gewalt gegen die eigene Bevölkerung nannte er einen "Skandal". "Die EU muss nun geschlossen reagieren", sagte er weiter. "Wir haben lange genug gewartet." Ziel müsse sein, auch verantwortliche Einzelpersonen auf eine Sanktionsliste zu setzen.

Am Freitagnachmittag kommen die Außenminister der EU per Videokonferenz zu einer Sondersitzung zusammen. Sie wollen über die jüngsten Entwicklungen in Weißrussland beraten. Konkret dürfte es unter anderem um eine mögliche Reaktivierung von Sanktionen gegen die weißrussische Führung nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl gehen.

