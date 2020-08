Rohstoffe: Silber startet neuen Versuch

Anzeige / Werbung Zahlreiche Aktienmärkte schwächeln aktuell in der Nähe ihrer Jahreshöchststände. Nur vier der 30 DAX-Aktien behaupteten sich gestern im Gewinn. Den Spitzenplatz sicherten sich die Papiere von RWE mit plus 2,6 Prozent. Anleger feierten die guten Halbjahreszahlen: Zuwächse in der Stromerzeugung lassen den Energiekonzern etwas optimistischer auf das Gesamtjahr schauen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Hinter Adidas sicherten sich die Titel der Telekom mit Gewinnen von 1,3 Prozent den Bronzerang. Dank einer Erstkonsolidierung des zugekauften US-Unternehmens Sprint erzielten die Bonner einen Umsatzsprung. Zugleich erhöhte das Management den Ausblick auf das Gesamtjahr. Dennoch stützen die neuesten US-Arbeitsmarktdaten den Markt. Zum ersten Mal seit der starken Zuspitzung der Corona-Lage im März war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf unter eine Million gesunken. Doch der parteipolitische Streit über weitere Corona-Hilfen sorgte für Kaufzurückhaltung. In den Verhandlungen ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Das stimmte die Anleger vorsichtiger, die das Risiko scheuten. Silber mit neuem Anlauf auf das Mehrjahreshoch Daher erleben die Edelmetalle ein Comeback. Gestern konnte der Silberpreis mit 4,5 Prozent besonders kräftig zulegen. Nachdem der steile Aufwärtstrend der vergangenen Tage in dieser Woche gebrochen wurde, konsolidierte der Silberpreis nur kurz. Das Mehrjahreshoch bei rund 30 Dollar ist wieder in Sichtweite, doch die Dynamik, angezeigt durch den MACD (Momentum), hat etwas nachgelassen. Daher sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Hürde schnell wieder genommen wird. Ein neuer Test dieser Marke ist allerdings absehbar, Anleger sollten sich auf eine hohe Volatilität einstellen und entsprechend zügig reagieren. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )